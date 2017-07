​ ​Moti për sot dhe 3 ditët e ardhshme

Gjatë ditës së sotme do të mbajë mot i freskët, kryesisht me vransira, e kohëpaskohe priten mundësi për riga lokale shiu, të shoqërura edhe me bubullima. Në fillim të javës së ardhshme vransirat gradualisht do të shpërndahen, të hënën paradite vende-vende mundësi për riga lokale shiu. Temperaturat e ajrit në fundjavë do të zbresin dukshëm nën vlera mesatare, e më pas do të rriten. Minimalet do të sillen nga 10C deri në 17C, e maksimalet do të zbresin nga 28C deri në 19C, të dielen, e nga e hëna do të rriten në 22C, deri në 30C, të mërkurën.Do të fryejë erë mesatarisht e fuqishme nga verilindja 4-11m/s. Shtypja atmosferike do të shënojë rritje mbi vlera normale./Mesazhi/